Miretti celebra il primo gol in Serie A: «Finalmente è arrivato». La gioia del match winner di Fiorentina Juve – FOTO

Miretti via Instagram ha celebrato il primo gol in Serie A trovato in Fiorentina Juve su assist di Kostic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABIO MIRETTI (@iamfabiomiretti)

Questo il messaggio di gioia del centrocampista bianconero, match winner della sfida del Franchi.

PRIMO GOL – «Finalmente è arrivato! Primo goal in serie A e tre punti fondamentali.

FINO ALLA FINE».

The post Miretti celebra il primo gol in Serie A: «Finalmente è arrivato» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG