Miretti celebrato dalla Juve: oggi è un anniversario speciale per Fabio. Il messaggio del club per il centrocampista – FOTO

L’8 dicembre non è una giornata qualunque per Fabio Miretti. Due anni fa, infatti, il centrocampista faceva il suo debutto in maglia bianconera scendendo in campo contro il Malmo in Champions League all’età di 18 anni.

Quest’oggi, nel 2⃣0⃣2⃣1⃣, la prima presenza di Fabio in Bianconero pic.twitter.com/EjaKje829Z — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2023

La Juve, via Twitter, ha voluto celebrare questo anniversario speciale del classe 2003 che da quel momento ha collezionato 58 presenze, trovando il suo primo gol il 5 novembre contro la Fiorentina.

