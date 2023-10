Miretti fa emozionare: «L’esordio con la Juve fu un sogno, l’urlo dei tifosi mi diede i brividi». Il ricordo del centrocampista

Miretti nell’incontro di ieri a Vinovo con i ragazzi e i giovani del settore giovanile della Juventus ha ricordato le emozioni del suo esordio in prima squadra.

L’ESORDIO – «Le emozioni dell’esordio sono state tante, è difficile descriverle a parole. Sicuramente felicità e tanto orgoglio, perché come quelli che sono qui sanno, arrivare a giocare in prima squadra è un sogno che si realizza. Sentire dire il mio nome urlato in coro dai tifosi è un’emozione enorme. Prima io ero dall’altra parte a gridare il nome dei giocatori, quando ho sentito urlare il mio mi sono venuti i brividi. Crescendo le emozioni cambiano, ma una cosa non cambia: la voglia di giocare a calcio, farlo bene e vincere le partite. Questa voglia di vincere la avevo da bambino e me la sono portato dietro».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI

The post Miretti fa emozionare: «L’esordio con la Juve fu un sogno, l’urlo dei tifosi mi diede i brividi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG