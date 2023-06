Miretti Genoa, rossoblù in pressing! Gli ULTIMI aggiornamenti sul futuro del centrocampista bianconero

Come riferito da Sky Sport, il Genoa è in pressing su Miretti dopo la promozione in Serie A. Il giocatore, però, per il momento prende tempo. C’è infatti la possibilità che rimanga in bianconero anche nella prossima stagione.

La formula voluta dal Genoa sarebbe quella del prestito dalla Juventus. Per ora non è ancora arrivata l’apertura dei bianconeri.

