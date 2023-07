Miretti Juve: il rinnovo non esclude la partenza. Potrebbe andare a giocare in quella squadra, ecco le novità sul suo futuro

Fabio Miretti ha rinnovato nella giornata di ieri il suo contratto con la Juve, prolungando il suo matrimonio con i bianconeri fino al 2027.

Come riferito da Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, il suo futuro però resta comunque in bilico. La Salernitana è il club maggiormente in pressing per averlo nella prossima stagione: il semaforo verde potrebbe arrivare al rientro dagli Stati Uniti.

