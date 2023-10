Miretti nel Wall of Dreams della Juventus a Vinovo: da Kean a Immobile. Chi sono i suoi predecessori che hanno avuto lo stesso privilegio

Si chiama “Wall of Dreams”. E’ un corridoio speciale che a Vinovo collega l’area dedicata al Settore Giovanile con quella della Next Gen.

Come mai si chiama così? In questo corridoio sono presenti le maglie dei giocatori provenienti dalle giovanili della Juventus che hanno disputato almeno 50 partite nei maggiori campionati professionistici e in competizioni UEFA. Nel dettaglio: Mattia Cassani, Claudio Marchisio, Paolo De Ceglie, Antonio Mirante, Domenico Criscito, Antonio Nocerino, Sebastian Giovinco, Lorenzo Ariaudo, Luca Marrone, Ciro Immobile, Federico Mattiello, Moise Kean, Emil Audero.

Dal 26 ottobre 2023, una di queste è quella di Fabio Miretti: 55 le sue presenze, fra Campionato (41), Coppa Italia (4), Champions League (6), Europa League (4).

E’ stato un bel pomeriggio di festa quello organizzato dalla Juve a Vinovo: Fabio ha “scoperto” la sua maglia, alla presenza della sua famiglia, di una nutrita rappresentanza del Club (composta da Massimiliano Allegri, Francesco Calvo, Federico Cherubini, Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna, Claudio Chiellini, Massimiliano Scaglia, Gianluca Pessotto, Luigi Milani e Paolo Morganti) e, in un momento speciale, di tantissimi ragazzi del Settore Giovanile bianconero, dall’Under 10 all’Under 19. Un momento in cui, oltre ad accoglierlo entusiasti, i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con Fabio, anzi, con “Ciko“, e di farsi raccontare la sua esperienza e le sue emozioni.

