Filippo Missori, terzino dell’Italia U19 e ora del Sassuolo, si è raccontato al Corriere dello Sport in vista dell’esordio all’Europeo

Terzino dell‘Under 19, Filippo Missori stasera esordirà nel girone A dell’Europeo di categoria. Impegno con Malta, fischio d’inizio alle ore 21, visione della gara su RaiSport, il giovane della Roma è appena passato al Sassuolo e si è raccontato al Corriere dello Sport.

FATICANTI E PISILLI – «Vengono dall’argento al Mondiale U20 e hanno fatto di tutto per essere qui. Per me sono degli esempi, e due grandi amici».

QUANTO CONTANO LE TRE PRESENZE IN SERIE A – «Tantissimo, mi sento cresciuto. Con i grandi non puoi permetterti di essere uno che gioca in punta di piedi. Devi entrare forte. Mou è speciale, ha vinto tutto e continua a essere un maestro per i giovani. Ama i suoi calciatori e li protegge sempre».

SASSUOLO PORTA PER LA NAZIONALE – «Spero di sì. Qui i giovani crescono con la pressione giusta, non vengono attaccati come da altre parti. Mi hanno voluto fortemente e voglio ripagare la fiducia con una stagione super».

EUROPEO – «Sarebbe bello regalare agli italiani un titolo che manca da troppo tempo. Non ero ancora nato l’ultima volta».

