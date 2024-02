Mkhitaryan ha parlato a margine del fischio finale di Inter Atletico Madrid, senza nascondere una velata delusione: le parole

Ai microfoni di Mediaset, parla così Mkhitaryan al fischio finale di Inter Atletico Madrid.

MKHITARYAN – «Ora c’è un’altra partita da giocare, conta poco questo 1-0 anche se è stato bello vincere. Abbiamo creato il più possibile per fare gol ma sapevamo che giocavamo contro una squadra forte, che gioca bene e difende bene, meno male che abbiamo segnato un gol e ora andiamo a Madrid in vantaggio. Ma purtroppo non è molto importante aver vinto 1-0, c’è un’altra partita da giocare. Dobbiamo andare a Madrid a vincere come se non avessimo segnato, dobbiamo fare il nostro meglio e continuare il percorso dell’anno scorso, vogliamo tornare in finale.

Non sono deluso ovviamente, sono felice di aver vinto ma consapevole che c’è un’altra partita da giocare e per fortuna non sono stato ammonito»

L’articolo Mkhitaryan a Mediaset: «La vittoria di oggi conta poco, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG