Henrikh Mkhitaryan, giocatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria contro la Lazio a San Siro.

PAROLE – «Abbiamo fatto tutto per vincere questa partita e abbiamo fatto un secondo tempo pazzesco. Questa è l’Inter, possiamo fare la differenza. Sapevamo quanto fosse importante questa partita, se non avessimo vinto sarebbe stati praticamente fuori dalle prime quattro. Abbiamo fatto benissimo. Nel girone di ritorno sono migliorato perché ho avuto il tempo di adattarmi. Adesso ho capito tutto, anche grazie ai miei compagni, all’allenatore e allo staff. Ci provo sempre, non è facile ma sto facendo il massimo».

