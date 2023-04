La festa scudetto del Napoli è ufficialmente rimandata alla prossima giornata di campionato. Contro la Salernitana è solo 1-1

La festa scudetto del Napoli è ufficialmente rimandata alla prossima giornata di campionato. Dopo la vittoria di oggi dell’Inter contro la Lazio, agli azzurri bastava vincere in casa contro la Salernitana in casa per lo scudetto aritmetico.

La squadra di Luciano Spalletti, invece, si è solamente illusa: il gol di Mathias Olivera nel secondo tempo aveva fatto scatenare il Maradona, ma il pareggio a pochi minuti dalla fine di Boulaye Dia ha rimandato la festa scudetto del Napoli.

