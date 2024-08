Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha pronunciato parole da leader in vista dell’inizio della stagione.

Henrikh Mkhitaryan ha commentato Chelsea-Inter ed il momento attuale dell’Inter ai microfoni di InterTv. “Abbiamo fatto una bella preparazione, siamo quasi al completo; ci manca solo Lautaro Martinez che è appena arrivato, per il resto siamo quasi tutti. Lavoriamo bene per l’inizio del campionato e faremo di tutto per iniziare bene”.

La carica

“Siamo molto felici di ricominciare, abbiamo tanto da dimostrare. Abbiamo già dimenticato la stagione scorsa che è stata bella ma adesso siamo già concentrati su quella nuova. Faremo il nostro meglio per iniziare con una vittoria”. Sarà fondamentale non cullarsi su quanto fatto fino a pochi mesi fa e non pensare ai 19 punti di vantaggio sulla seconda.

Verso Marassi

“Sappiamo del sostegno dei tifosi del Genoa. E anche oggi abbiamo visto un bel sostegno da parte del pubblico del Chelsea. L’importante è giocare il nostro gioco e continuare a lavorare per migliorare e vincere”.

Tifosi presenti anche a Londra

“Il sostegno dei tifosi è fondamentale sempre, non è stata una trasferta grazie al loro sostegno. Li ringraziamo sempre, sono sempre stati meravigliosi. Speriamo di vivere belle emozioni”.

La condizione

“Speriamo di arrivare al 100%, anche se non è facile. Siamo consapevoli che dobbiamo fare del nostro meglio per arrivare al nostro massimo e di mostrare le nostre qualità facendo tutto quello che sappiamo fare”.

