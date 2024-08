L’attaccante nerazzurro non nasconde tutta la propria gioia per l’ufficialità del suo prolungamento contrattuale.

L’Inter ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. La trattativa è stata lunga e non sono mancati i momenti di tensione; tuttavia l’ottimismo e la voglia di continuare insieme non sono mai mancati da ambo le parti.

La soddisfazione

Il Toro ha prolungato fino al 2029 con ingaggio di 9 milioni di euro a stagione; ecco le sue parole ad InterTv. “Il rinnovo significa tantissimo, sono orgoglioso e grato, ringrazio i dirigenti e la società. Dopo sei anni essere ancora qui vuol dire tanto per me e per la mia famiglia, sono davvero contento e ho tanta voglia di lottare per vincere ancora. Voglio dare il 100% in ogni gara e aiutare sempre i compagni, per essere un esempio da seguire”.

esultanza gol Lautaro Martinez

La maturazione

“Sono cresciuto tanto, in campo e fuori, diventare padre mi ha fatto maturare molto, avere la famiglia vicino è importantissimo. Lavoro ogni giorno per dare sempre di più, cerco di migliorarmi costantemente. Aver segnato così tanto mi rende felice, ma voglio segnare ancora tanti gol con questa maglia. Abbiamo vinto molto in questi anni e la Seconda Stella mi rende orgoglioso perché abbiamo fatto la storia di questo Club. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi perché ci hanno sempre sostenuto in ogni momento”.

