La mezzala dell’Inter Henrikh Mkhitaryan si esprime anche sulla grandezza del calcio italiano.

Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui dice la sua anche sul movimento del calcio italiano. “Davide (Frattesi, ndr) è fortissimo. Mi spiace che per ora giochi meno, ma lui sa bene che conta solo l’obiettivo comune. Ha il tempo e il talento dalla parte sua: sarà una colonna dell’Inter del futuro”.

Serie A sottovalutata, ha ragione Calhanoglu?

“Ha ragione, non capisco perché succeda. Già dalla prima partita giocata in Italia, Roma-Sassuolo, mi ha colpito la qualità. E anche i calciatori sono sottovalutati ingiustamente: qua c’è gente forte, dobbiamo essere fieri del movimento”.

Davide Frattesi

È stato sottovalutato anche lui?

“Sì… Visto che sono arrivato all’Inter a 33 anni, forse si pensava a me come a uno destinato solo a fare numero e a non essere incisivo. Però, dal primo giorno, ho fatto capire che non volevo perdere tempo e dare un contributo per la vittoria”.

Il significato del rinnovo

“Significa che questa è casa e sono felice di abitarci. Parlo di tutto un mondo, non solo i compagni e la società, ma i tifosi e i lavoratori del club: è quel famoso puzzle nerazzurro di cui parlavo… Resterò fino a 37 anni, farò di tutto per avere questa freschezza. Sono stato in grandi club europei e posso dire che l’Inter sta a quel livello lì, nell’élite”.

Sugli ottavi contro l’Atletico Madrid

“Volevamo evitarlo, ma anche loro volevano evitare noi, poco ma sicuro. Sarà una sfida bella e difficile: me la immagino molto tattica”.

L’articolo Mkhitaryan: “Frattesi è fortissimo, sarà la colonna dell’Inter del futuro, forse anche io sono stato sottovalutato” proviene da Notizie Inter.

