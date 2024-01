Mkhitaryan il maratoneta: i numeri IMPRESSIONANTI in Monza Inter dell’armeno che corre più di tutti i presenti in campo

Henrikh Mkhitaryan ha brillato in Monza Inter, prendendosi in mano il centrocampo nerazzurro guidandolo nelle scorribande concesse dalla squadra di Palladino. L’armeno è stato senza alcun dubbio tra i migliori in campo e lo testimoniano anche le statistiche della Lega Serie A al termine dell’incontro.

Il centrocampista ex Roma è stato quello che ha percorso più chilometri in campo: per lui 12,19 km alla veneranda età di 35 anni. 1 chilometro in più del secondo con più corsa nel match dell’U-Power Stadium.

