Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan non ha segnato ieri ma è stato ugualmente uno dei migliori in campo.

Henrikh Mkhitaryan ha ammesso a DAZN di ritenere speciale la sua squadra attuale: ecco le sue considerazioni dopo Monza-Inter. “Io faccio il mio massimo poi è sempre il mister a decidere chi va in campo perché abbiamo una rosa lunghissima e tutti sono pronti a giocare“.

La particolarità dell’Inter

“Siamo tutti campioni, ci aiutiamo ognuno, c’è una sacrificio, lottiamo per la squadra, vogliamo vincere trofei e per questo posso dire che siamo speciali”.

Ragionamenti a breve termine

“Secondo me, io specialmente, si pensa ad ogni partita. Non ha senso guardare troppo avanti, adesso proviamo a vincere la semifinale per arrivare in finale e al campionato penseremo quando torneremo dall’Arabia”.

Consapevolezza

“Sappiamo che c’è la Juve che spinge, ma siamo campioni perché si vede dagli allenamenti, non ho visto questo atteggiamento in altre squadre dove ho giocato e siamo consapevoli di quanto stiamo facendo e degli obiettivi da raggiungere”.

La crescita di Calhanoglu

“Merito mio? Solo lui può dire quali sono le sue qualità io gioco per i miei compagni, gioco per divertirmi e far divertire i miei compagni. Ci divertiamo tutti e ogni partita è una prova per vincere e andare avanti”.

L’assist di Thuram assomiglia ad uno realizzato da Simone Inzaghi

“Era bello l’assist del mister a Liverani, ma avrebbe segnato se avesse potuto. Thuram ha fatto un assist altrettanto bello“.

