Mkhitaryan: «Siamo in trasformazione, ma sempre gli stessi. Thuram e Frattesi…». Le parole dell’armeno

Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei tanti nuovi acquisti tra cui Frattesi, Thuram e Samardzic.

CRESCITA DELLA SQUADRA – «Siamo in un momento di trasformazione, abbiamo cambiato tanto, rimanendo noi stessi. Sono forse diverse le caratteristiche dei singoli, ma non la struttura e il modo in cui giochiamo. Lavoriamo per migliorarci tutti insieme, vecchi e nuovi».

THURAM – «Marcus lo seguo da un po’, lo vedevo in Germania e mi piaceva il suo modo di muoversi. È veloce e tecnico, starà a noi servirlo in maniera differente: lui ad esempio ha grande progressione da sfruttare. Lo aiuteremo a migliorare, ma sicuramente anche lui migliorerà noi».

FUORI BROZOVIC DENTRO FRATTESI – «Abbiamo perso un giocatore importantissimo, però è arrivato un ragazzo davvero fortissimo. Non dico che Frattesi diventerà fortissimo, dico che lo è già. Oltre a saper dare assist e a giocare la palla, sa bene come segnare: appena vede uno spazio si butta dentro in velocità e questa è una caratteristica importante. Se servito bene, può essere un’arma in più, unita alle tante che abbiamo già in squadra».

SAMARDZIC – «L’anno scorso, giocandoci contro, abbiamo visto tutti un talento dal grande potenziale. E non ho mai pensato che la concorrenza sia un problema: più siamo, più possiamo aiutarci. Alla fine, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo, vincere partite e vincere trofei».

CENTROCAMPO MIGLIORE D’EUROPA – «Così, scritto su un foglio, forse sì. Ma poi bisogna passare dalle parole ai fatti. Con le prestazioni dobbiamo dimostrare di meritarci tutta questa considerazione. La stagione sarà lunga e questa abbondanza può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi».

L’articolo Mkhitaryan: «Inter in trasformazione, ma sempre gli stessi. Thuram e Frattesi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG