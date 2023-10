Per l’Inter è tempo di rinnovi contrattuali, e al primo posto c’è l’esterno olandese Mkhitaryan. Ecco cosa filtra in ottica calciomercato

Come riportato da QS, l’Inter vuole provare a rinnovare il contratto anche al centrocampista nerazzurro Mkhitaryan: autore fino ad ora di un rendimento assai importante, ed è proprio per questo che i nerazzurri vogliono scendere in campo.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024, con l’Inter pronta a lanciare una proposta importante nei confronti dell’ex Roma. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

L’articolo Mkhitaryan-Inter, pronto il rinnovo del centrocampista. La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG