Mkhitaryan: «Istanbul capitolo chiuso, inizia un nuovo percorso. Nuova finale? Noi ci siamo». Le parole dell’armeno

Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, alla Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi stagionali e ha ricordato la finale di Champions di Istanbul.

EXPLOIT IN CHAMPIONS – «Arrivare in cima una volta è meno difficile che ripetere lo stesso percorso o stabilizzarsi a un certo livello. Di certo, siamo pronti per la sfida perché abbiamo una squadra davvero forte: vediamo chi ci capiterà nel girone e poi ricomincerà la corsa. Noi ci siamo. E poi non c’è solo la Champions: lo scudetto è un obiettivo di tutti, sappiamo quanto sia importante per i tifosi, ma non dimentichiamoci di Coppa Italia e Supercoppa. Vogliamo anche quelle: sono trofei e, se li vinci, ti viene fame per continuare a vincere».

DELUSIONE ISTANBUL – «No, quello è un capitolo chiuso, un’altra storia: inevitabilmente, ce la porteremo dentro, ma adesso inizia un percorso nuovo da costruire giorno dopo giorno».

RICORDI DELLA FINALE – «Beh, quasi ogni giorno. Quella è quasi una partita della vita: magari ricapiterà ancora, magari no… Di certo, è un grande peccato perché meritavamo di vincere. Tutti si aspettavano che il City ce ne facesse 3 e invece penso che siamo stati superiori noi».

STESSO LIVELLO DELL’ANNO SCORSO – «Certo, mi impegno per stare in forma. Sono pronto a iniziare forte, a dare tutto per rimanere al top. Non ci sono segreti, anzi uno c’è e sono i miei compagni: da solo non si va da nessuna parte. Ma anche io ci metto del mio, col lavoro fisico, col recupero, con la testa… È un insieme di fattori. Il calcio, alla fine, è democratico: ti restituisce tutto ciò che gli dai».

