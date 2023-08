Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei tanti nuovi acquisti. Ecco le sue parole sul centocampo neroazzurro

Le parole di Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, alla Gazzetta dello Sport sui tanti nuovi acquisti e il centocampo neroazzurro:

CENTROCAMPO MIGLIORE D’EUROPA – «Così, scritto su un foglio, forse sì. Ma poi bisogna passare dalle parole ai fatti. Con le prestazioni dobbiamo dimostrare di meritarci tutta questa considerazione. La stagione sarà lunga e questa abbondanza può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi».

THURAM – «Marcus lo seguo da un po’, lo vedevo in Germania e mi piaceva il suo modo di muoversi. È veloce e tecnico, starà a noi servirlo in maniera differente: lui ad esempio ha grande progressione da sfruttare. Lo aiuteremo a migliorare, ma sicuramente anche lui migliorerà noi».

FUORI BROZOVIC DENTRO FRATTESI – «Abbiamo perso un giocatore importantissimo, però è arrivato un ragazzo davvero fortissimo. Non dico che Frattesi diventerà fortissimo, dico che lo è già. Oltre a saper dare assist e a giocare la palla, sa bene come segnare: appena vede uno spazio si butta dentro in velocità e questa è una caratteristica importante. Se servito bene, può essere un’arma in più, unita alle tante che abbiamo già in squadra».

