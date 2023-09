Il centrocampista armeno per molti non avrebbe nemmeno dovuto giocare il derby a vantaggio di un Frattesi reduce dalla grande doppietta in nazionale.

Henrikh Mkhitaryan è stato il protagonista principale del grandioso derby vinto dall’Inter 5-1; l’ex Roma è entrato per ben 3 volte nel tabellino con 2 goal ed 1 assist per Frattesi. Proprio l’ex Sassuolo al momento oltre ad essere un suo compagno è un suo concorrente: Inzaghi ha confermato l’armeno in formazione nonostante l’italiano abbia segnato i 2 goal che hanno permesso all’Italia di battere l’Ucraina e alla fine ha avuto ragione. La Gazzetta dello Sport elogia Mkhitaryan per la sua imperturbabilità e per il suo non sentire i 34 anni di età: il passaggio decisivo per il 5 goal è arrivato al 93′!

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

Arrivato in sordina a parametro zero la scorsa estate, il suo acquisto è stato molto sottovalutato un po’ da tutti: l’armeno ci ha messo pochissimo a prendersi il posto da titolare. È un giocatore che ha sempre occupato posizioni più offensive in carriera ma che in nerazzurro sta facendo benissimo da mezzala; ha un’intelligenza sopra la norma che gli permette di decidere quando interdire e quando tentare la giocata tecnica. Ora per la società c’è da pensare al contratto in scadenza a giugno 2024: possibile che verranno tenuti colloqui con il suo entourage anche in tempi brevi, lui vuole restare.

