Henrikh Mkhitaryan festeggia la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta sui social e manda un messaggio al compagno Pavard

Attraverso i propri social, Henrkikh Mkhitaryan esulta per il successo ottenuto ieri dall’Inter contro l’Atalanta in campionato. Questo il messaggio dell’armeno, che dedica la vittoria al compagno di squadra Benjamin Pavard, uscito dal campo per un brutto infortunio al ginocchio.

LE PAROLE – «Dedico la vittoria di stasera a Pavard, ti auguro un recupero veloce amico».

L’articolo Mkhitaryan sui social: «Dedico la vittoria a Pavard» – FOTO proviene da Inter News 24.

