L’infortunio subito al ginocchio da Benjamin Pavard è l’unica nota negativa di Atalanta Inter: ecco cosa filtra sulle sue condizioni

Si attendono novità sull’entità dell’infortunio rimediato da Benjamin Pavard in Atalanta-Inter. Il francese è rimasto a terra, dolorante al ginocchio, dopo un brutto scontro di gioco con Lookman. La Gazzetta dello Sport svela quando verranno effettuati gli esami strumentali e si esprime sulle condizioni del difensore.

Sulla rosea si legge: «La faccia di Calhanoglu, quando si è avvicinato a Pavard a terra. Le mani nei capelli di Barella. Il gesto di Scamacca, quasi a voler allontanare il dolore. Tutto faceva pensare a uno stop lunghissimo per il difensore francese, con il ginocchio sinistro dolorante. Ma la prima diagnosi sembra aver scongiurato problemi ai legamenti crociati e collaterali. Pavard ha accusato una lussazione alla rotula, che è stata ridotta subito in campo dallo staff medico nerazzurro. «Non lo avremo per un po’», ha detto Inzaghi. Ma, se tutto sarà confermato dalla risonanza a cui Benji si sottoporrà domani, ovvero se oltre alla lussazione non emergeranno altri guai, l’assenza dai campi non dovrebbe essere lunghissima. Si ragiona nell’ordine delle sei settimane complessive per il ritorno in campo: il francese tornerebbe in campo a Natale.

La cautela è d’obbligo, anche perché è giusto aspettare gli esami del caso. Ma il post partita ha regalato un filo di ottimismo. Anche ai compagni, persino più spaventati dello stesso Pavard: non è un caso che Lautaro abbia dedicato al compagno la vittoria. Dopo l’intervento dello staff medico, che ha ridotto la lussazione, Pavard ha provato a rialzarsi, salvo poi arrendersi momentaneamente alla barella. Ma qualche minuto più tardi, al gol di Calhanoglu, l’ex Bayern è entrato in campo zoppicando per esultare. Segnale evidente che il dolore era sopportabile. «Qualcosa è successo – ha detto Inzaghi -, un movimento innaturale della rotula. Bisogna aspettare gli esami. Benji era contento della vittoria, non accusava grande dolore, ma un po’ di preoccupazione c’è». A fine gara il francese è pure rientrato in campo, dirigendosi verso il settore sopiti e scambiando qualche parola con i tifosi. Non sono servite le stampelle per camminare, giusto una borsa sul ghiaccio sul ginocchio. La speranza dello staff medico è che il movimento della rotula non abbia causato ulteriori danni».

L’articolo Infortunio Pavard, lunedì gli esami strumentali: la speranza dello staff medico proviene da Inter News 24.

