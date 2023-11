Il giornalista Maurizio Pistocchi dice la sua sull’episodio arbitrale del gol di Scamacca in Atalanta-Inter, viziato da un fallo su Dimarco

Attraverso il proprio account “X”, Maurizio Pistocchi dice la sua sull’episodio del gol di Scamacca in Atalanta Inter, viziato da un probabile fallo di Lookman ai danni di Dimarco.

LE PAROLE – «Molto discussa la rete del giocatore atalantino per un presunto fallo da tergo di Lookmann su Dimarco. La trattenuta prolungata sul braccio destro che sbilancia il difensore è evidente, ma non per Sozza e il Var Irrati. Eppure per lo stesso tipo di intervento-trattenuta alle spalle-è stato ammonito per la seconda volta ed espulso Toloi».

