Il migliore in campo di Atalanta Inter è stato Hakan Calhanoglu: questa l’analisi della Gazzetta considerando il ko del Milan

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli commenta la vittoria ottenuta dall’Inter contro l’Atalanta ed anche la sconfitta del Milan contro l’Udinese. Decisivo Hakan Calhanoglu nell’invenzione del passaggio per Darmian e poi nel realizzare il rigore dal dischetto.

Sulla rosea si legge: «Tutte sono importanti, ma alcune vittorie – come quella con l’Atalanta – hanno un peso diverso. Tanto più se i rivali diretti, i cugini, nello stesso momento lasciano San Siro tra i fischi. E quello di Bergamo – in attesa di vedere cosa farà oggi la Juve – suona per Lautaro e compagni come un successo che vale doppio. La quinta vittoria in trasferta è tra l’altro fondamentale anche per prepararsi al meglio alle prossime due di campionato, che andranno in scena dopo la sosta. In casa di Juventus e Napoli.

“Seconda stella, questo è il cammino” cantava Bennato, ed è su queste note che Calhanoglu e Lautaro hanno piazzato i loro acuti. Perché se la rete dell’attaccante è stata di una bellezza accecante, per precisione e potenza, non può passare sotto silenzio la prodezza di Calhanoglu in occasione del gol che ha aperto la gara. No, naturalmente non il rigore, peraltro piazzato senza esitazioni. Ma piuttosto il lancio senza guardare che ha spalancato la strada a Darmian. Nel calcio, si dice, ci sono quelli che fanno sembrare facili anche le cose più difficili.

E poi quelli che immaginano calcio. E Calhanoglu, con quell’apertura alla Pirlo, ha – se non completato – comunque arricchito la sua trasformazione, esattamente come il nostro regista mondiale. Un altro che arretrando di trenta metri ha scoperto una nuova vita calcistica. Quella che al turco ha regalato Inzaghi, capace con il nuovo playmaker di celebrare una vocazione al gioco verticale che prima l’Inter non aveva. Ed è così che il potente diesel nerazzurro ha adesso uno spunto che gli permette di rovesciare il campo in cinque secondi».

L’articolo Atalanta Inter, Calhanoglu alla Pirlo: la prodezza che ha deciso il match proviene da Inter News 24.

