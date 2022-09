MN24 – Abate: «I ragazzi hanno messo la giusta cattiveria per portare a casa la vittoria». Le parole del tecnico della Primavera

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di MilanNews24 della grandissima vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria in Youth League. Ecco le parole del tecnico della formazione Primavera:

PARTITA – «L’abbiamo interpretata bene, i ragazzi ci hanno messo la giusta cattiveria per portare a casa la vittoria. Siamo partiti bene, poi dopo il vantaggio abbiamo smesso un po’ di giocare. Questo non va bene, sono partite contro avversari di qualità e quindi non bisogna fermarsi. Nella ripresa siamo ripartiti bene. Siamo sulla starda giusta. Siamo giovani e dobbiamo crescere, ma certe vittorie ti danno una consapevolezza importante».

SQUADRA – «Abbiamo avuto diversi infortuni, non siamo stati molto fortunati. I ragazzi sono bravi e anche se sono giovani vanno fatti giocare. Poi magari si pagherà qualcosa dal punto di vista fisico, ma per me sono pronti. Vanno fatti giocare».

SQUADRE ESTERE – «Io sono convinto che all’estero hanno un’intensità fisica e mentale diversa dalla nostra, ma non credo siano migliori di noi squadre italiane dal punto di vista tecnico. Dobbiamo crescere a livello di mentalità e anche fisicamente. La squadra ha fatto le cose giuste. Sono fiero dei miei ragazzi».

DIFESA – «Stiamo crescendo. Ci sono molti giocatori nuovi, quindi serve tempo per conoscerci e per capire le mie idee. Ci vuole tempo, in campionato giochiamo contro squadre con maggiore esperienza, ma i ragazzi stanno dimostrando lo spirito giusto».

CHAKA TRAORE’ – «Chaka ha preso una botta sul naso e sanguinava».

CLASSIFICA – «Non la guardiamo in questo momento, è troppo presto. Siamo partiti con il piede giusto, ma ci sono ancora tante partite. Sappiamo che dobbiamo crescere e lo faremo».

LAZETIC – «Quando ha ragazzi forti e di qualità è sempre un piacere. Vedremo come gestire Lazetic, in base a quali saranno le indicazioni che arriveranno dalla prima squadra. Anche oggi Marko è arrivato con lo spirito giusto, sono felice di lui e anche di tutti gli altri ragazzi che stanno facendo bene».

