MN24 – Allenamento Milan: ecco gli assenti di oggi a Milanello. Non c’è Ibrahimovic e altri rossoneri, perché non in lista Champions

Milan a Milanello per preparare la sfida di Champions contro il Napoli, in programma domani alle ore 21:00. Sessione di torello per i rossoneri.

Sessione di torello a Milanello per il #Milan. Si prepara anche così la sfida #Champions contro il Napoli pic.twitter.com/cGIrgOUt0f — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 11, 2023

Assenti Ibrahimovic e i giocatori che non sono inseriti in lista Champions.

