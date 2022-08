Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Tonali ha svolto tutto l’allenamento in gruppo

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno.

Buone notizie per Pioli, infatti secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Tonali ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e quindi è totalmente recuperato in vista del match del Milan contro l’Atalanta

