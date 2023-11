Gianluigi Donnarumma riassapora le sensazioni di San Siro nell’allenamento alla vigilia di Milan PSG: il video che immortala il momento

Domani sera Gianluigi Donnarumma tornerà a San Siro per la prima volta da avversario, in occasione di Milan PSG. Intanto, l’estremo difensore dei francesi, si è allenato oggi pomeriggio al Meazza per la rifinitura in vista della gara di Champions League di domani.

#Donnarumma torna per la prima volta a San Siro da avversario del #Milan.

Per ora il silenzio dello stadio ad accoglierlo ma domani… pic.twitter.com/NgtrIrFX9j — Milan News 24 (@Milannews24_com) November 6, 2023

Questo il video che immortala il momento dell’ingresso del portiere.

