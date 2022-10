Niente Dinamo Zagabria per Antonio Mirante, l’attuale secondo portiere del Milan ha contratto una sindrome influenzale

Non sarà disponibile Antonio Mirante per il match di questa sera tra Dinamo Zagabria e Milan. L’attuale secondo portiere rossonero è out per una sindrome influenzale come appreso dalla nostra redazione.

Al suo posto promosso il portiere della Primavera classe 2004 Lapo Nava, alla prima apparizione in Champions League.

