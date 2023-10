Maurizio Ganz ha diramato le convocate del Milan Femminile per il Pomigliano, assente Kamila Dubcova. Il motivo

secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nessun infortunio ma semplicemente una scelta tecnica considerando anche il recupero di Vigilucci

