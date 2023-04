Victor Eletu, talento del Milan Primavera, è nel mirino della Nigeria Under 20, che vorrebbe convocarlo per il prossimo Mondiale

Il Milan Primavera si gode Victor Eletu. Il centrocampista è uno dei talenti più in rampa di lancio della squadra di Ignazio Abate. In questa stagione ha già firmato il rinnovo di contratto fino al 2025 e ha trovato la gioia di un gol in amichevole con la prima squadra di Pioli, oltre che ottime prestazioni in Under 19.

Sul classe 2005 ha messo gli occhi anche la Nigeria U20, con il c.t. Bosso che, come appreso dalla nostra redazione, ha già fatto richiesta per convocarlo ad un raduno della nazionale a fine aprile. L’intenzione della selezione africana è di convocarlo per il prossimo mondiale di categoria, che comincerà il prossimo 20 maggio. Al momento risposta negativa del Milan, che non vorrebbe privarsi del giocatore in un finale di stagione in cui la Primavera si gioca la salvezza in campionato.

