Il Milan Primavera perde per infortunio due dei migliori giocatori della rosa. Chaka Traorè e Longhi torneranno nel 2023

Passaggio agli ottavi, ma anche brutte notizie per il Milan Primavera. Ignazio Abate perde per infortunio Chaka Traorè e Jordan Longhi, due dei migliori uomini offensivi della rosa. Entrambi, complice la pausa per il Mondiale, rivedranno il campo nel 2023.

Per l’ivoriano lesione al flessore della coscia sinistra mentre il classe 2005 ha rimediato una frattura alla falange prossimale dell’alluce del piede sinistro.

