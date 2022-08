Il Milan contro l’Udinese avrà una marea rossonera proveniente da tutto il mondo. A San Siro tifosi da oltre 114 nazionalità diverse

Il Milan contro l’Udinese avrà dietro di sé un esercito rossonero proveniente da tutto il mondo. Lo stadio San Siro è da diverse settimane sold out per la prima di campionato dei Campioni d’Italia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarà un tifo internazionale per la squadra di Pioli.

Presenti infatti tifosi da ben 114 nazionalità diverse (in maggioranza Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Belgio e Polonia). A livello anagrafico saranno ben 12mila i tifosi sotto i 20 anni, con un età media di 32 anni.

