Primo allenamento con il gruppo squadra per Thiaw mentre continua il lavoro personalizzato per Rebic e Origi: i dettagli

Come appreso dalla nostra redazione, nella giornata odierna, il nuovo acquisto Thiaw ha svolto il primo allenamento con la squadra.

Ancora personalizzato per Rebic e Origi ma stanno meglio: valutazione giorno per giorno in vista del derby.

