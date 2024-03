Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà la Roma nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Non convocata Arnadottir, il motivo

Il Milan Femminile è pronto a tornare in campo per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2023-24 contro la Roma. L’obiettivo delle rossonere nel match del Tre Fontane sarà quello di ribaltare lo 0-2 dell’andata.

Per il match mister Corti non ha convocato Arnadottir. Come raccolto dalla redazione di Milanews24 nessun problema fisico per lei, dovrebbe trattarsi dunque di una semplice scelta tecnica.

