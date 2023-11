Le parole di Paolo Bianco, allenatore del Modena, alla vigilia della sfida di Serie B contro la Sampdoria. I dettagli

Paolo Bianco, allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Sampdoria.

OBIETTIVI – «La Samp è una squadra forte costruita per occupare zone di classifica diverse da quella attuale. È in crescita ed ha giocatori di categoria superiore oltre che un allenatore che farà una grande carriera. Giocano con il 4-3-2-1, noi dovremo adattarci e fare la nostra partita. Affrontiamo un match difficile, noi siamo pronti e carichi di consapevolezza. È da luglio che batto molto sull’atteggiamento che la squadra deve avere, in B è importantissimo».

