L’Inter non può abbassare la guardia ora: i nerazzurri devono difendere gli attacchi della Juventus alla vetta della classifica e per farlo serve battere il Frosinone domenica.

Pochi dubbi

La squadra di Inzaghi avrà una nuova occasione per dimostrare che sono stati debellati i problemi che l’anno scorso hanno portato a dissipare più o meno una ventina di punti contro avversari alla portata. L’allenatore terrà tutti sulla corda e, dopo aver fatto turnover in Champions League col Salisburgo, domenica schiererà la formazione migliore possibile; è quanto riferisce Sky Sport. Mancherà ovviamente Benjamin Pavard e quindi il braccetto sarà Darmian, a centrocampo tornano Barella e Dimarco dopo aver rifiatato in coppa; in attacco spazio naturalmente alla Thu-La. La settimana prossima ci sarà la pausa delle nazionali ed il week end successivo ci sarà il grande scontro diretto con la Juventus che potrà dire molto in ottica Scudetto. L’Inter tra l’altro avrà scontri anche con Napoli e Lazio nelle settimane immediatamente successive; il campionato è ad uno snodo molto importante.

L’avversario

Il Frosinone sta sorprendendo tutti considerato che si parla di una neopromossa che si trova all’undicesimo posto in classifica; i 15 punti conquistati sono frutto di 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi. Dopo la clamorosa rimonta subita in Sardegna gli uomini di Di Francesco hanno collezionato 2 vittorie, una in campionato e una in Serie A.

