Le parole di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, sul possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato a TvPlay di Zlatan Ibrahimovic.

LE PAROLE – «Conosco Zlatan, l’ho visto praticamente ragazzo, ma quando lo conobbi ebbi subito la sensazione che avesse quel tipo di stoffa che lo poteva portare lontano, ma non soltanto come giocatore, bensì come uomo. E’ carismatico, non gli manca nulla per essere un grande dirigente. Io ce lo vede non bene, benissimo in questo ruolo. Non so nulla a riguardo, ma se il Milan ha pensato a lui per ricoprire un ruolo che adesso magari non c’è, credo sia la scelta giusta, oculata e anche perfetta. Zlatan è un ragazzo eccezionale, un uomo incredibile, basta vedere la carriera che ha fatto e dove è arrivato. Ha un’esperienza che pochi possono avere, ha carisma e ha avuto la possibilità di avere al suo fianco una persona incredibile come Mino».

