Matteo Moretto al canale YouTube di SOS Fanta ha analizzato le situazioni relative ai rinnovi di 4 giocatori dell’Inter; ecco le informazioni in suo possesso. “La dirigenza nerazzurra sta lavorando per presente e futuro del club, si parla tanto di rinnovi. Tanti calciatori da qui ai prossimi 2/3 mesi firmeranno i prolungamenti, con adeguamenti contrattuali”.

I più attaccati ai colori

Il capitano e l’ex esterno della Primavera hanno a cuore particolarmente le sorti della squadra e sono estremamente felici di giocarvici; ecco perché sono autentici beniamini della tifoseria ed ecco perché i loro rinnovi assumono priorità anche a rispetto ad altri che magari dovrebbero essere più urgenti. Ecco le loro situazioni: “Quelli di Lautaro e Dimarco sono scadono nel 2026 e quindi a livello di scadenza non sono prioritari. Sono dunque in cima alla lista per gratitudine, per riconoscenza, per l’importanza dei due giocatori. I dialoghi per entrambi sono in corso, non accordi chiusi comunque, ma ben avviati. La situazione di Dimarco è più avanti ecco”.

I più urgenti

“Per Dumfries e Mkhitaryan i dettagli sono diversi. L’esterno è in scadenza nel 2025, c’è stato un incontro qualche settimana fa e i dialoghi proseguono in modo positivo, c’è ottimismo. Ulteriore ottimismo per l’armeno, stimatissimo da Inzaghi e tutto l’ambiente Inter. Le parti discutono di un possibile prolungamento di un anno fino al 2025, con opzione fino al 2026. Diventerebbe così praticamente un biennale”.

