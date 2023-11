Marcus Thuram si è reso protagonista di un siparietto nello spogliatoio dell’Inter, alle prese con una coreografia personale

Hakan Calhanoglu ha immortalato Marcus Thuram alle prese con una coreografia personale nello spogliatoio dell’Inter.

Ecco il video postato su Instagram, in cui l’attaccante francese si lancia in un un One Man Show da manuale.

L’articolo Thuram, l’One Man Show nello spogliatoio dell’Inter -VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG