Il giornalista Stefano De Grandis ha confrontato il modo di giocare del Toro e del belga ora in giallorosso.

Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport ha spiegato in cosa differiscono Lautaro Martinez e Romelu Lukaku; due che sembravano esser fatti per giocare insieme. “Lautaro è al massimo del suo rendimento, è un fattore che sposta sempre, anche se entra come mercoledì col Salisburgo. Da un apporto di personalità clamoroso. Lukaku ha già fatto all’Inter quanto sta facendo ora: sta facendo sempre gol, ma Dybala se c’è gli dà palla addosso e gli va incontro. Lautaro per certi versi è un solista, Lukaku è una sponda meravigliosa. Calhanoglu anche per me è il miglior regista del campionato“.

As Roma 04/12/2015 – campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport

nella foto: Massimiliano Allegri

Sul derby d’Italia in ottica Scudetto

“Se la Juventus riuscirà a tenere il passo dell’Inter? Non esiste un solo tipo di calcio, si può giocare un calcio difensore o speculativo. Credo però che la Juve non possa tenere il passo perché che la squadra nerazzurra è più forte e un gioco difensivo può farti fare tanti punti e nelle partite in cui sono gli altri a chiudersi in difesa devi essere tu a toglier fuori la scintilla. Se in certe partite ti chiudi, come ad esempio con la Fiorentina, e non riesci a ripartire alla lunga paghi le conseguenze“.

L’articolo De Grandis: “Lautaro è al massimo del rendimento, Calhanoglu è il miglior regista della Serie A” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG