Moggi: «Dopo Genoa Juve i soliti intenditori di fede bianconera mugugnano sul gioco». L’analisi dopo il pareggio

Moggi dalle colonne di Libero è intervenuto sul pareggio rimediato dalla Juventus contro il Genoa.

MOGGI – «Questa volta a incepparsi e perdere terreno è stata la Juventus, bloccata sull’1-1 sul campo del Genoa: “Nel calcio il proverbio “non c’è due senza tre” non ha funzionato nel duello di testa tra Inter, prima in classifica, e Juventus seconda a due punti. Il calendario prevedeva infatti tre anticipi dei bianconeri al venerdì e nei primi due la squadra bianconera vinceva e conquistava la testa della classifica il giorno prima per ritornarla all’Inter, anch’essa vincente, il giorno dopo. Al terzo tentativo il congegno però si inceppava, la Juve non andava oltre il pari a Marassi contro il Genoa, 1-1 e falliva il sorpasso. L’Inter poteva così mantenere la testa mentre i soliti intenditori di fede bianconera mugugnavano circa il gioco della squadra poco appariscente e men che meno redditizio»

