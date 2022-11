Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato delle ultime partite disputate dai bianconeri con Allegri in panchina

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato tramite il proprio profilo Facebook delle ultime partite disputate da Allegri.

PAROLE – «La Juve, con il suo gioco asfittico e poco dominante, continua a non soddisfare il palato fine dei super intenditori neppure dopo aver battuto all’Allianz la Lazio (3-0) e prima ancora l’Inter (2-1). Sotto accusa lo 0-0 contro l’ultima in classifica, la Samp, il pareggio casalingo 2-2 contro la matricola Salernitana e la partita persa a Monza 1-0, ma soprattutto l’eliminazione dalla Champions. Allegri viene indicato come il principale responsabile, eppure la Juve è terza con la migliore difesa (7 gol subiti), 9 partite vinte e 4 pareggiate. (…) Per cui meglio aspettare la ripresa del campionato per emettere giudizi, quando ci saranno gli scontri diretti».

L’articolo Moggi: «Eliminazione Champions? Allegri indicato come responsabile, eppure la Juve è terza con la migliore difesa» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG