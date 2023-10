Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi ha commentato la sassaiola di Marsiglia che ha coinvolto Fabio Grosso. Le parole dell’ex Juve.

FATTI DI MARSIGLIA – «In quel momento mi è tornata alla mente la strage dell’Heysel, ma anche Calciopoli con i suoi attori. Auricchio, Baldini e Narducci mandarono in onda uno spettacolo pieno soltanto di loro verità scambiando battute per sequestri di persona e arrivando persino a dire che, piaccia o non piaccia, non c’erano altre telefonate di dirigenti ai designatori quando ce ne erano in abbondanza e costituivano illecito sportivo».

