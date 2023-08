Luciano Moggi ha commentato la sentenza del Consiglio di stato sullo scudetto revocato alla Juventus nel 2006

Moggi si è espresso così dopo che il Consiglio di stato ha respinto il ricorso della Juventus sullo scudetto 2006:

«La sentenza del Consiglio di Stato me l’aspettavo, quando decidono di fare una cosa la portano avanti fino in fondo. Bastava che i giudici avessero visto la puntato di Report e si sarebbero resi conto di come sono andate le cose. Visto il caldo di questi giorni chiudo la pratica qui e non aggiungo altro. Comunque i miei ricorsi vanno avanti, aspetto la Corte Europea e il Tar. Se la Corte Europea accertasse la violazione dei diritti di difesa si riaprirebbero tutti quei procedimenti che hanno portato a condanne sportive. Allora ci sarà da divertirsi».

L’articolo Moggi: «I miei ricorsi vanno avanti. Ci sarà da divertirsi se…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG