Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato della corsa scudetto indicando la propria favorita: le sue dichiarazioni

Nel suo editoriale su Libero, Luciano Moggi ha indicato la Juventus come favorita per lo Scudetto. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La Juventus sarà favorita soprattutto dal fatto di non avere impegni infrasettimanali, vista l’esclusione dalle coppe europee per un anno decisa dalla Uefa. Il Napoli campione d’Italia, secondo noi, faticherà a riproporsi almeno nella grandezza del passato. Perché il titolo, meritato, è stato conseguito da un’ottima squadra, ma grazie anche all’esperienza russa di Spalletti che, avendo allenato lo Zenit, era abituato a dosare le forze nelle due parti di campionato (fino a dicembre e da febbraio fino alla fine). E infatti, con una preparazione leggera predisposta soprattutto alla corsa più che alla tenuta, ha saputo approfittare meglio di altri della prima frazione, visto che la nostra Serie A, come in Russia, lo scorso anno si è giocata in due tronconi per effetto dei Mondiali in Qatar».

