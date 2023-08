La Procura di Roma indaga sull’affare Osimhen-Napoli: c’è il rischio di un presunto falso in bilancio. Tutti i dettagli

La Procura di Roma indaga sull’affare che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli per una cifra record di 71 milioni di euro. Di questi, il club francese ne aveva ricevuti circa 50 cash e il resto attraverso i cartellini di Orestis Karnezis , Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.

21 milioni totali di cartellini che i pm di Napoli avevano definito «una operazione in parte oggettivamente inesistente per l’importo di 21.250.000 euro, e plusvalenze fittizie pari a complessivi euro 19.947.363». Le indagini però avrebbero appurato, secondo Il Fatto Quotidiano, la mancanza di reato di dichiarazione fraudolenta, mentre invece resta in piedi quello di false comunicazioni sociali nel bilancio di esercizio su cui appunto sta indagando la Procura di Roma che dovrebbe esprimere presto il suo parere.

The post Osimhen Napoli, la Procura di Roma indaga: c’è un grosso rischio. Ecco quale appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG