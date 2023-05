Moggi: «Scudetto Napoli meritato, ha comandato la Serie A». Il messaggio di complimenti dell’ex direttore generale della Juve

Moggi, ex direttore generale della Juventus, via Twitter ha pubblicato un messaggio per complimentarsi col Napoli (società in cui ha lavorato) per la vittoria del terzo scudetto.

MOGGI – «3 scudetti cuciti sul cuore. Il cielo di Napoli è di un azzurro mai visto prima. Maradona ha scritto la storia di questa società che oggi è riuscita a comandare la Serie A dall’inizio del campionato. Complimenti alla dirigenza a Spalletti ed ai giocatori x per il meritato scudetto».

