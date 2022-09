Ieri pomeriggio l’Italia Femminile ha battuto nettamente la Moldavia nel match di qualificazione ai Mondiali. La prestazione delle rossonere

Ieri pomeriggio l’Italia Femminile ha battuto nettamente la Moldavia nel match di qualificazione ai Mondiali.

Tra le azzurre hanno giocato anche due giocatrici del Milan femminile: Giuliani per 96′ indossando per la prima volta in gare ufficiali la fascia da capitano e Soffia entrata al 46′ del secondo tempo al posto di Boattin. E’ rimasta in panchina invece Martina Piemonte.

The post Moldavia Italia Femminile: la prestazione delle rossonere in campo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG