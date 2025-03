Momento critico per l’Inter: diversi titolari rischiano di saltare le prossime gare

L’Inter affronta un periodo delicato: diversi giocatori sono in dubbio per le prossime gare. I recuperi e le scelte di Inzaghi potrebbero fare la differenza.

L’Inter sta vivendo un periodo difficile dal punto di vista fisico: diversi giocatori alle prese con infortuni. Tra questi, Dumfries e Lautaro Martinez sono sotto osservazione e dovranno sottoporsi a esami strumentali nei prossimi giorni per capire l’entità dei loro problemi. La situazione non è delle più rosee, soprattutto in vista degli impegni che attendono la squadra: nelle ultime ore c’è stato un nuovo grosso spavento. Oltre ai giocatori infortunati, la squadra dovrà fare a meno di altri elementi importanti come Alessandro Bastoni, che salterà la sfida contro l’Udinese a causa di una squalifica. Anche Zielinski rimarrà fuori per un lungo periodo, aggravando ulteriormente la situazione.

L’Inter si prepara a una sfida cruciale

La situazione dell’Inter è complessa, considerando non solo le difficoltà fisiche dei giocatori, ma anche il carico di impegni che attende la squadra. Oltre alle partite di campionato, la squadra dovrà affrontare le semifinali e la finale di Champions League, oltre alla finale di Coppa Italia. Il mese che attende l’Inter si preannuncia fondamentale, ma anche estenuante, con l’obiettivo di conquistare trofei in un calendario già molto impegnativo. E mentre la squadra spera di recuperare al meglio i suoi giocatori, si prepara a un finale di stagione che, seppur durissimo, potrebbe regalare opportunità uniche.

Rientri e forze fresche in vista

Ci sono però alcune buone notizie per Simone Inzaghi. Come riporta Tuttosport, Darmian, Dimarco e Zalewski stanno recuperando dai rispettivi infortuni e dovrebbero a tornare a disposizione per la gara contro l’Udinese. Questi giocatori possono rappresentare una risorsa importante per l’Inter, che avrà bisogno di forze fresche per affrontare il finale di stagione. Tuttavia, questi dovranno essere riportati alla miglior condizione possibile, un compito che richiederà tempo e attenzione.

